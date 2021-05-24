Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей республики активно голосовать за благоустройство скверов и парков

Глава Удмуртии призвал жителей республики поучаствовать в голосовании Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей республики проголосовать за общественные пространства, которые могут благоустроить уже в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

«При этом на открытых участках - в парках и торговых центрах – есть возможность проголосовать еще и за скверы и парки, которые мы благоустроим в следующем году. На сегодняшний день у нас в республике около 50 тысяч жителей отдали свои голоса за общественные пространства в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге, Воткинске, Игре и Уве. Приглашаю всех жителей принять участие», – отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также уточнил, что процесс выбора проектов для благоустройства, в республике не новый.

«Такой опыт у нас уже есть, мы с первых дней своей работы все обсуждаем с жителями. Результат, как говорится, налицо. То, что потом получается – и Центральная площадь, и многие другие объекты – это действительно то, что сами жители хотели увидеть. Проголосовать можно до 30 мая», – подытожил Александр Бречалов.

Он также упомянул, что в Удмуртии стартовало предварительное голосование «Единой России» https://pg.er.ru/. Оно началось сегодня и продлится до 30 мая. Это голосование позволит определить кандидатов от партии, которых затем выдвинут на сентябрьские выборы в Госдуму. Чтобы гражданам было удобнее, организуют открытые цифровые участки на Центральной площади Ижевска и в торговых центрах.

В пресс-службе правительства Удмуртии отмечают, что на 24 мая в голосовании проектов по благоустройству поучаствовало уже 50 115 человек. Сейчас лидирует эспланада на Центральной площади Ижевска.

Благоустройство территории рядом с кафе «Рябинушка» набрало больше всего в Игре, в Уве – парк деревянных скульптур, в Можге лидирует детский парк.

В Сарапуле жители выбирают наполнение городского сада им. А.С. Пушкина. Большее число горожан считают, что им необходим детский городок. В Воткинске и Глазове жители выбирают между двумя дизайн-проектами у железнодорожного вокзала и Бульвара по ул. Карла Маркса.

Напомним, голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2022 году, и за дизайн-проекты стартовало в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на единой платформе – 18.gorodsreda.ru. Его инициировал президент России Владимир Путин.

Проголосовать может любой желающий старше 14 лет на сайте.

Проголосовать можно за эти объекты:

- Ижевск – Центральная площадь, парк «Березовая роща», парк «Тишино»;

- Глазов – бульвар по ул. К. Маркса (голосование за дизайн-проекты);

- Воткинск – сквер у Казанского вокзала (голосование за дизайн-проекты);

- Сарапул – городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Горького, 56а (голосование за наполнение территории);

- Можга – набережная городского пруда, сквер по ул. Вокзальная, МБУ ДО «ЦДОД» (детский парк);

- Увинское сельское поселение – парк деревянных скульптур, парк павших героев;

- Игринское сельское поселение – территория между храмом Иоанна Богослова и налоговой, территория перед памятником В.И. Ленину, территория перед кафе «Рябинушка».

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