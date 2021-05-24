Более 26 кг «товара» изъяли из тайников наркоторговцев в Удмуртии

Они изготавливали наркотики в подпольной лаборатории Фото: pixabay.com

В Ижевске задержали трех горожан. Они содержали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что наркотики производили на территории садового товарищества, после чего прятали в тайниках. Всего из этих тайников изъяли более 26 килограмм наркотических веществ.

Кроме того, в действиях указанных лиц усмотрели покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). 19 мая 2021 года Индустриальный районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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