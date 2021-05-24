20-летнего жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над ребенком

Жителя Удмуртии арестовали на два месяца Фото: pixabay.com

20-летнего жителя Удмуртии задержали по обвинению в совершении сексуального насилия над ребенком. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

По версии следствия, житель Якшур-Бодьи совершил иные действия сексуального характера с применением насилия по отношению к девочке, которая еще не достигла 14 лет.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, суд продлил срок ареста мужчине, которого обвиняют в убийстве школьницы из Сарапула.

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