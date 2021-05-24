Карта распространения коронавируса на 24 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки в Ижевске выявили 18 случаев заболевания Фото: pixabay.com

По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 24 мая в Удмуртии зафиксировали 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 43 пациента, а скончались трое.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 158

Глазов — 1 549

Воткинск — 1 424

Можга — 1 789

Сарапул — 1 284

Завьяловский район — 1 833

Алнашский район — 653

Балезинский район — 565

Вавожский район — 292

Воткинский район — 375

Глазовский район — 370

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 300

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 350

Малопургинский район — 503

Можгинский район — 314

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 247

Увинский район — 943

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 311

Якшур—Бодьинский район — 498

Ярский район — 283

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