Карта распространения коронавируса на 24 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки в Ижевске выявили 18 случаев заболевания
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 24 мая в Удмуртии зафиксировали 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 43 пациента, а скончались трое.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 158
Глазов — 1 549
Воткинск — 1 424
Можга — 1 789
Сарапул — 1 284
Завьяловский район — 1 833
Алнашский район — 653
Балезинский район — 565
Вавожский район — 292
Воткинский район — 375
Глазовский район — 370
Граховский район — 200
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 300
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 350
Малопургинский район — 503
Можгинский район — 314
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 247
Увинский район — 943
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 311
Якшур—Бодьинский район — 498
Ярский район — 283
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