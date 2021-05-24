Лесопосадка у ипподрома будет облагорожена в Ижевске

Здесь планируют открыть тропы здоровья, маршруты для конных прогулок, спортивные площадки и веревочный парк Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

22 мая в столице Удмуртии прошел корпоративный субботник. Усилиями городских организаций, волонтеров и неравнодушных граждан от валежника и мусора была очищена лесопосадка у ипподрома. В будущем здесь планируют открыть тропы здоровья, маршруты для конных прогулок, спортивные площадки и веревочный парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Это не первый корпоративный субботник, который проходит в городе. В 2019 году мы очистили лес вдоль улицы 10 лет Октября, открыли там тропу здоровья. В этом году решили облагородить еще одно место – лесопосадку у Ипподрома. Я сам вырос рядом с этим лесом, здесь всегда было много спорта, играли в футбол, отдыхали семьями. Хочется возродить это место. После очистки территории планируем приступить к следующему этапу – созданию здесь туристического кластера», – рассказал заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

После работы участникам была предложена экскурсия по ипподрому. Также они могли понаблюдать за рысистыми бегами в рамках смотра племенных лошадей.

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