Мужчина 1969 года рождения утонул в пруду в Удмуртии

Тело жителя Удмуртия достали со дна пруда Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Вечером 21 мая родственники 51-летнего жителя села Мостовое в Сарапульском районе забили тревогу – он не вернулся домой с пруда. Приехавшие на место спасатели водолазы Сарапульского поисково-спасательного отряда достали тело со дна водоема. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Спасатели напоминают жителям Удмуртии, что купальный сезон в республике еще не начался, и призывают родителей напомнить своим детям правила безопасного поведения вблизи водоемов.

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