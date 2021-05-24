Экипировочный центр БЛОКПОСТ теперь в полную силу работает и в Ижевске

Центр федеральной сети БЛОКПОСТ открылся в Ижевске 22 мая. Праздничное мероприятие было отмечено грандиозными скидками и подарочными сертификатами!

Наши жители уже успели по достоинству оценить широкий ассортимент, разумные цены и регулярные акции на товары.

Экипировочный центр БЛОКПОСТ теперь в полную силу работает и в Ижевске

В прошедшую субботу БЛОКПОСТ провёл праздничное открытие, которое привлекло внимание горожан. Музыкальная программа с диджеем, мастер-класс по сборке амуниции, полевая кухня для взрослых и аквагрим для детей — довольны остались все!

Экипировочный центр БЛОКПОСТ теперь в полную силу работает и в Ижевске

Селфи, танцы, розыгрыш призов и подарочных сертификатов — открытие удалось на славу! Теперь ждём праздничное открытие второго центра БЛОКПОСТ в Ижевске на Холмогорова 70! Оно должно состояться в начале июня.

Группа встречи праздничного открытие БЛОКПОСТ на Холмогорова 70: vk.com/event204425749

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