Проезд закроют на ул. Красной в Ижевске до 1 июня

Участок на ул. Красной в Ижевске откроют только 1 июня
Фото: Архив КП
В Ижевске приступили к ремонту магистральных сетей диаметром 700 мм на ул. Красной. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», из-за этого на участке дороги в районе дома на Карла Маркса, 263 перекроют движение до 18:00 1 июня.
Дефект сетей выявили во время гидравлических испытаний. Чтобы его устранить, энергетики вскроют тепловую камеру под проезжей частью.
После работ участок благоустроят: восстановят дорожное полотно и прилегающие к нему газоны.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Лесопосадка у ипподрома будет облагорожена в Ижевске
Карта распространения коронавируса на 24 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших