Инклюзивный забег состоится на «Зеленом марафоне» в Удмуртии

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В Удмуртии продолжается подготовка к «Зеленому марафону» от Сбера, который состоится на Центральной площади 5 июня. Так, участие в мероприятии смогут принять все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Партнером инклюзивного забега в Удмуртии станет управляющая компания «ЖРП 8». Для спортсменов с особенностями физического развития компания оборудует специальные пандусы на трассе, окажет участникам волонтерскую помощь в регистрации и получении номеров, а также подарит памятные сувениры всем участникам инклюзивного забега.

Ирина Плигина, директор компании «ЖРП 8», считает, что в спорте, как и в быту люди, независимо от их физических возможностей должны получать равные условия.

«Ответственность и уважение потребностей собственников – основа нашей деятельности. На территории своих домов мы стремимся обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы охотно отозвались на предложение организаторов стать партнерами инклюзивного забега. Рады, что сможем быть частью этого значимого мероприятия и поддержать спортсменов-колясочников. Для нас – это вдохновляющий пример силы духа, жизнелюбия и оптимизма».

«Инклюзивный забег – важная часть мероприятия, - отмечает управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский. – «Зеленый марафон» воплощает идею привлечения через спорт внимания людей к важным социальным проблемам. И речь не только об экологии и ответственном потреблении, заявленных в информационной кампании, но и о снятии барьеров в нашем обществе, развитии равных возможностей для всех. Приятно, что компания ЖРП 8 разделяет наши ценности и поддерживает адаптивный спорт, выступая партнером инклюзивного забега. Надеемся, что такое социально ответственное поведение станет нормой и для других организаций республики».

Напомним, что мероприятие пройдет в Ижевске уже в девятый раз. Марафон состоится на Центральной площади города, а сами дистанции будут пролегать по улице Пушкинской, которую временно перекроют на период проведения соревнований. Кроме инклюзивного забега марафон будет включать также детские забеги, дистанции на 4,2 и 10 км, а также скандинавскую ходьбу.

Зарегистрироваться на забег необходимо до 28 мая на сайте мероприятия. Участие для бесплатное. Победителей и гостей мероприятия ждут призы и подарки, а также масса интересных активностей от партнеров мероприятия и компаний экосистемы Сбера.

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