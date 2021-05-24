Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил медиагруппу «Центр» с 15-летием

Глава Удмуртии поздравил медиагруппу «Центр» с юбилеем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 24 мая, медиагруппа «Центр» отмечает свой 15-й День рождения. Она включает в себя несколько самых популярных СМИ Ижевска и Удмуртии. Медиагруппу поздравил и Александр Бречалов.

«Здесь собраны сильные, яркие, популярные средства массовой информации в буквальном смысле под одной крышей. Желаю новых творческих проектов, вдохновения, энергии и, конечно, благодарных читателей и слушателей», – написал глава республики в своем аккаунте «Твиттер».

Напомним, в медиагруппу «Центр» входят семь СМИ: порталы IZHLIFE (18+) и izh.kp.ru (18+), издание «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+), газета «ЯСНО» (16+), радиостанции «Адам» (104,5 ФМ, 12+), «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 ФМ, 16+), «НАШЕ Радио в Ижевске» (103,8 ФМ, 12+).

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