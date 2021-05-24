Житель Ижевска ударил отца вазой по голове и угрожал дочери убийством

Житель Удмуртии признал свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В июне 2020 года житель удмуртской столицы поссорился со своим отцом и нанес ему удар вазой по голове. Более того, в том же месяце он угрожал своей несовершеннолетней дочери убийством. На суде гражданин полностью признал свою вину. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчина 1969 года рождения утонул в пруду в Удмуртии

20-летнего жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над ребенком