По просьбе жителей Удмуртии изменили схему работы светофора у села Ягул

Изменили схему работы светофора у села Ягул. Фото: pixabay.com

На перекрестке объездной дороги и поворота на Ягул в Удмуртии изменили схему работы светофора. Сделано это было по просьбе жителей, говорится в сообщении группы «МО Ягульское».

До этого там было затруднено движение автомобилей, в часы пик, утром и вечером вечно скапливалась пробка.

«В понедельник заказчик вместе с подрядчиком провели мониторинг движения транспортных потоков в утренние и вечерние часы. На месте внесли изменения в работу светофора на перекрестке», - говорится в сообщении.

Ситуация с пробками здесь явно улучшилась. Фото: МО Ягульское

Судя по комментариям к посту, ситуация с движением машин улучшилась.

Ранее был опубликован полный перечень дорожных работ на этот год. Посмотреть, какие дороги будут отремонтированы в этом году, можно здесь.

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