За созданием деревянных скульптур можно будет понаблюдать в Ижевске

Фестиваль парковой скульптуры в Ижевске. Фото: Владимир Соловьев

С 7 по 12 июня в Ижевске на территории Республиканской детской школы искусств состоится фестиваль парковой скульптуры. Торжественное открытие запланировано на 10:00 7-ого июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

10 авторов в течение 5 дней будут создавать скульптуры, малые архитектурные формы и другие художественные объекты из дерева на тему «Мифы и легенды удмуртского народа». Жители и гости региона смогут наблюдать за работой резчиков по дереву, художников и скульпторов в реальном времени.

Фестиваль будет проводиться в рамках президентского нацпроекта «Культура» и посвящен памяти Рафхата Каримова.

СПРАВКА КП

Рафхат Мухаметович Каримов – автор и руководитель фестивалей парковой скульптуры. Заслуженный работник культуры РФ и УР, Лауреат премии Правительства РФ в области культуры 2011 года и Государственной премии УР.

Он прослужил директором Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел с 1994 по 2013 год.

Во многом благодаря его вкладу в Удмуртии установлено более 700 произведений монументального искусства, а многие села и города украшены зонами отдыха историко-культурного и эстетического значения.

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