Карта распространения коронавируса на 25 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 25 мая в Удмуртии зафиксировали 44 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 42 пациента, смертельных случаев не зафиксировано.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 175

Глазов — 1 564

Воткинск — 1 424

Можга — 1 791

Сарапул — 1 287

Завьяловский район — 1 833

Алнашский район — 653

Балезинский район — 566

Вавожский район — 292

Воткинский район — 375

Глазовский район — 370

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 300

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 350

Малопургинский район — 503

Можгинский район — 315

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 247

Увинский район — 945

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 313

Якшур-Бодьинский район — 499

Ярский район — 283

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