Карта распространения коронавируса на 25 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 25 мая в Удмуртии зафиксировали 44 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 42 пациента, смертельных случаев не зафиксировано.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 175
Глазов — 1 564
Воткинск — 1 424
Можга — 1 791
Сарапул — 1 287
Завьяловский район — 1 833
Алнашский район — 653
Балезинский район — 566
Вавожский район — 292
Воткинский район — 375
Глазовский район — 370
Граховский район — 200
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 300
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 350
Малопургинский район — 503
Можгинский район — 315
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 247
Увинский район — 945
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 313
Якшур-Бодьинский район — 499
Ярский район — 283
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