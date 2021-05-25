В Ижевске открылся первый дилерский центр Mitsubishi Motors в новом формате

«Гарант Моторс» стал 61-м дилерским центром бренда, обновившим свой дизайн. Фото: «Гарант-Моторс»

20 мая компания «Гарант Моторс» торжественно открыла обновленный дилерский центр Mitsubishi Motors (Митсубиши Моторс).

«Гарант Моторс» является единственным официальным дилером бренда в Удмуртии. Теперь оформление его дилерского центра выполнено в соответствии с измененным глобальным дизайном Mitsubishi.

Новый принцип отражает смелый слоган «Drive your Ambition» («Управляй своими амбициями»). Фото: «Гарант-Моторс»

Чтобы поздравить партнеров с успешной реновацией на мероприятие лично приехал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

«По нашему опыту в других городах, клиенты в обновленном интерьере чувствуют себя более уютно и комфортно, поэтому они готовы проводить в дилерском центре больше времени, чем раньше», – сказал он на пресс-конференции.

Осаму Иваба и Рафаэль Ибрагимов перерезают красную ленточку. Фото: «Гарант-Моторс»

Как подчеркнул генеральный директор «Гарант Моторс» Рафаэль Ибрагимов, компания представляет бренд в Удмуртии уже более 13 лет и постоянно совершенствует свой сервис, чтобы быть достойной своих клиентов.

Сейчас компания осуществляет 5% продаж автомобилей Mitsubishi в Удмуртии, кроме того, среди регионов России ей принадлежит самая большая доля по продажам автомобиля Pajero Sport (Паджеро Спорт). Именно по этому случаю на торжественное открытие привезли обновленный автомобиль этой марки, официальные продажи которого еще не стартовали.

Обновленный Pajero Sport совмещает главные качества внедорожника с элегантностью и удобством машины для городской езды. Фото: «Гарант-Моторс»

«На сегодняшний день это выраженный тренд: 46% автомобилей, которые мы продаем в России, – это внедорожники или кроссверы. Их популярности способствует суровая зима и не всегда хорошее качество дорог», – сказал Осаму Иваба.

Дилерский центр Mitsubishi Motors в Ижевске – это просторный шоу-рум для экспонирования всего модельного ряда: Outlander, ASX, Pajero Sport, L200, Eclipse Cross и современная ремонтная зона, где клиенты могут получить полный спектр обслуживания автомобилей.

Клиенты могут записаться на тест-драйв новых моделей и выбрать для себя надежный автомобиль из самых лучших предложений «Гарант Моторс». Фото: «Гарант-Моторс»

«Главным показателем эффективности продаж я считаю уровень удовлетворенности клиентов. При оценке работы дилеров он является одним из ключевых, и команда Рафаэля Ибрагимова в очередной раз показала один из самых лучших результатов в России», – рассказал Осаму Иваба.

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