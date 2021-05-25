Гороскоп на 26 мая для ижевчан: Близнецам стоит прислушаться к интуиции, а Козерогам - попробовать что-то новенькое

Гороскоп на 26 мая 2021 года для ижевчан Фото: pixabay.com

Овен

Не пытайтесь съесть больше, чем сможете проглотить. Тем более что соблазнов будет много.

Телец

Стоит просто подождать – “все и сразу” бывает только в сказках.

Близнецы

Не затыкайте свою интуицию – сегодня на нее можно положиться.

Рак

Все идет не так, как хотелось бы, но это не будет продолжаться вечно.

Лев

Откладывание «на потом» сегодня чревато тем, что это «потом» никогда не наступит. Отнеситесь серьезнее к своим начинаниям.

Дева

Избегайте сегодня любых рисков в финансовой сфере – даже если кажется, что риск оправдан.

Весы

Проявите инициативу в личных отношениях – особенно если обычно за вами такого не замечалось.

Скорпион

Ваша критика может сильно задеть близкого человека. Если он вам действительно дорог, оставьте сегодня свое мнение при себе.

Стрелец

Возможны неслучайные совпадения, которые подтолкнут вас к вашей жизненной цели.

Козерог

Идеальный день для того, чтобы попробовать что-то новое. С высокой долей вероятности все получится.

Водолей

Вам будет сложно держать язык за зубами, но постарайтесь не рассказывать малознакомым людям о своих планах.

Рыбы

Описать этот день можно цитатой профессора Преображенского: «успевает всюду тот, кто никуда не торопится».