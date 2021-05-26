Погода в Ижевске 26 мая: до +20 и преимущественно без осадков

В Удмуртии ожидается переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Совсем скоро придет лето, и погода уже становится все более и более теплой. А подробный прогноз на сегодня расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, 26 мая столбик термометра поднимется до +18…+20. Ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8 — 13 м/с.

Синоптики предупреждают, что до 29 мая сохраняется высокая пожароопасность — пятый класс.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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