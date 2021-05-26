19-летнюю наркозакладчицу из Ижевска задержали в Удмуртии

Ижевчанка призналась, что является закладчицей наркотиков Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

По подозрению в сбыте наркотиков задержали 19-летнюю жительницу Ижевска. Девушка оставляла закладки вечером в Завьяловском районе.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, ижевчанка призналась, что является наркозакладчицей. Товар она забрала под Ижевском. При задержании у девушки изъяли весы, фасовочный материал и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Девушка находится в изоляторе временного содержания. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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