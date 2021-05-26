Для участников и гостей Зеленого Марафона в Ижевске выступит Иракли

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5 июня – во Всемирный день окружающей среды – состоится Зеленый Марафон, традиционный забег от Сбера. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. «Зеленый Марафон – 2021» пройдет под девизом «Каждый шаг – это след. Какой шаг сделаешь ты?».

В Ижевске стартовый городок Зеленого Марафона разместится на Центральной площади, а сами забеги пройдут по улице Пушкинской. Спортсменам и любителям бега будут предложены дистанции на 4, 2 и 10 км. Отдельные забеги пройдут среди детей и людей с особенностями физического развития. Также впервые в рамках марафона пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Для участников забегов и гостей мероприятия будет организована обширная развлекательная и концертная программа.

Юрий Бычковский, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка:

Зеленый Марафон – это значимое мероприятие для Сбера, заряженное важным благотворительным и экологическим содержанием. Мы хотим, чтобы оно обязательно запомнилось ижевчанам и подарило массу положительных эмоций. Кульминацией нашего праздника в этом году станет выступление обаятельного и невероятно талантливого представителя российской сцены – Иракли. Такой подарок ижевчанам сделала компания «СберЗвук», знакомая тысячам меломанов Удмуртии. Уверен, что благодаря этому наше мероприятие станет ярким событием в жизни города.

Сергей Балдин, генеральный продюсер аудиосервиса «СберЗвук»:

Мы только в прошлом году вошли в семью Сбера, но глубоко прониклись теми ценностями, которые транслирует компания – заботой о людях и окружающей среде, расширением возможностей для общения и творчества. Поэтому мы приняли решение сделать свой вклад в яркий праздник здорового образа жизни и спорта и привезти на Зеленый Марафон в Ижевске замечательного исполнителя и большого друга нашего аудиосервиса – Иракли. Надеемся, что 5 июня ижевчане получат настоящее удовольствие и драйв не только от самого забега, но и от нашего шоу.

Выступление артиста пройдет после финальной церемонии награждения.

Открытие Зеленого Марафона в Ижевске запланировано на 11:00, выдача номеров и регистрация участников начнется с 8:30.

Зарегистрироваться на забег необходимо заранее на сайте или через мобильное приложение «Зеленый Марафон». Регистрация открыта до 28 мая. Участие в забеге бесплатное. Подробнее – vk.com/greenmarathon18.

Справка:

Сбер реализует проект «Зеленый Марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой «СберВместе». Также в рамках Зеленого Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.

Информация от партнера.

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