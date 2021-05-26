Карта распространения коронавируса на 26 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: pixabay.com
По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 26 мая в Удмуртии зафиксировали 44 новых случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, три человека скончались.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 196
Глазов — 1 570
Воткинск — 1 425
Можга — 1 792
Сарапул — 1 289
Завьяловский район — 1 835
Алнашский район — 653
Балезинский район — 566
Вавожский район — 292
Воткинский район — 375
Глазовский район — 370
Граховский район — 200
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 301
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 352
Малопургинский район — 506
Можгинский район — 315
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 249
Увинский район — 948
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 313
Якшур-Бодьинский район — 499
Ярский район — 283
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