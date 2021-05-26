Карта распространения коронавируса на 26 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: pixabay.com

По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 26 мая в Удмуртии зафиксировали 44 новых случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, три человека скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 196

Глазов — 1 570

Воткинск — 1 425

Можга — 1 792

Сарапул — 1 289

Завьяловский район — 1 835

Алнашский район — 653

Балезинский район — 566

Вавожский район — 292

Воткинский район — 375

Глазовский район — 370

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 301

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 352

Малопургинский район — 506

Можгинский район — 315

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 948

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 313

Якшур-Бодьинский район — 499

Ярский район — 283

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