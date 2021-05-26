Гороскоп на 27 мая для ижевчан: Львов ждут большие перемены, а Тельцам следует отдохнуть

Что ждет 27 мая ижевчан? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Тщательно взвешивайте свои действия – рисковать сегодня не стоит. Идеальный день для того, чтобы завести новые знакомства.

ТЕЛЕЦ

Вам стоит немного отдохнуть и расслабиться – переутомление и эмоциональное выгорание ну никак не повысят вашу продуктивность.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам стоит быть аккуратнее во всем, что касается денег – особенно по части долгов, займов и кредитов.

РАК

Днем высока вероятность получить стресс. Снимите его вечерней прогулкой в хорошей компании.

ЛЕВ

В вашей жизни возможны большие перемены. Не сопротивляйтесь им – вы же прекрасно знаете, что у вас все получится.

ДЕВА

Сегодня стоит держать свои идеи при себе – дайте им настояться.

ВЕСЫ

Непоследовательность и лень – противники, с которым можно и нужно бороться. Вам это вполне по силам.

СКОРПИОН

Не обращайте внимания на утренний эмоциональный спад – к вечеру вкус к жизни обязательно вернется.

СТРЕЛЕЦ

Ваши планы на жизнь могут резко поменяться по независящим от вас причинам. Не бойтесь экспериментировать.

КОЗЕРОГ

В рабочем пылу не забывайте о своих близких – уделите им хотя бы немного внимания.

ВОДОЛЕЙ

Говорят «все нужное просто, все сложное ненужно». Не усложняйте – истина сегодня лежит на поверхности.

РЫБЫ

Сегодня вы как никогда сговорчивы и коммуникабельны. Будьте осторожны со своими высказываниями, касающимися других людей – даже если вы их хвалите.