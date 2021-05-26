32-летнюю экс-сотрудницу МФЦ осудили за фиктивную регистрацию граждан в Ижевске

Женщина незаконно вписывала граждан Ижевска в съемную квартиру Фото: Архив КП

С марта по декабрь 2019 года женщина, обладавшая доступом к отделу приема и выдачи документов в МФЦ, прописала 7 человек в квартире на территории Октябрьского района, которую ранее снимала. Об этом ее попросил знакомый риелтор.

Хозяйка квартиры узнала о своих новых сожителях из квитанций за «коммуналку». На суде обвиняемая полностью признала свою вину и получила наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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