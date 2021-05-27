Погода в Ижевске 27 мая: переменная облачность и до +20°С

Понадобятся ли сегодня зонтики? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! Календарное лето наступит уже через пять дней, а пока погода не балует нас жарким солнцем. Стоит ли брать с собой куртку и зонтик, расскажет «Комсомолка».

Согласно данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем столбик термометра покажет от +18 до +20°С. Небо будет облачным, западный ветер наберет скорость до 8 м/с.

Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью столбик термометра упадет до +5°С. Сохранится переменная облачность, а также скорость и направление ветра.

Синоптики предупреждают, что до 29 мая в некоторых местах Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность.

Желаем замечательного дня!

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