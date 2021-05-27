43 случая коронавируса выявили в Удмуртии 27 мая

Всего выявили 33 982 случая болезни Фото: Амир Закиров

На утро 27 мая в Удмуртии выявили 43 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Среди заболевших четыре ребенка до 14 лет и шесть пациентов старше 65 лет. 2 365 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 300 в состоянии средней степени тяжести, 54 в тяжелом.

41 человек выздоровел. 115 136 жителей Удмуртии вакцинировались. Из них 87 484 получили второй компонент.

Заболели 20 жителей Ижевска, шесть жителей Глазова, пять жителей Ярского района, четыре жителя Сарапула, три жителя Воткинска, два жителя Увинского района, два жителя Красногорского района, один житель Воткинского района.

Всего в регионе выявили 33 982 случая коронавируса. 30 823 человек спрвились с болезнью, 440 скончались.

Провели 1 142 224 исследований на инфекцию, за последние сутки — 3 097.

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