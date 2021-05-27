Почти 2000 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрировали в Удмуртии

Заболеваемость кишечными инфекциями снижается. Фото: Pixabay

В Удмуртии с начала года зарегистрировали 1945 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Показатель заболеваемости составил 127,8 на 100 тысяч населения. Это почти в два раза ниже среднемноголетнего уровня. 85% заболевших — дети до 14-ти лет. Чаще всего болеют дети 1 — 2 лет.

На 85% снизилась заболеваемость сальмонеллезом, в 1,7 раз — ротавирусным гастритом. Случаев дизентерии не обнаружено.

Возбудители острых кишечных инфекций попадают в организм с пищей, через грязные руки или игрушки. Самая благотворная среда для развития бактерий — многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, еда из рубленого мяса, студни.

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