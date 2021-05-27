72-летняя пассажирка «Лады Гранты» скончалась в Удмуртии в опрокинувшемся автомобиле

Водитель скрылся с места происшествия, но его задержали. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

26 мая на дороге «Грахово — Алнаши» опрокинулась «Лада Гранта». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Машину вел 47-летний пьяный водитель. Он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. После этого он скрылся с места происшествия.

В машине была 72-летняя пассажирка. Она скончалась от травм. Водителя установили и задержали. Возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Если вы стали свидетелем, что за рулем находится пьяный человек, сообщите по телефону 415-700, 415-701 или 02, 102,112.

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