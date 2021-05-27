ПСБ и «Иннопрактика» составляют второй рейтинг «Лидерство на гражданских рынках»

ПСБ и негосударственный институт развития «Иннопрактика» запустили новый этап национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках» — начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа их уровня диверсификации. В результате исследования будет получена информация об актуальном уровне перехода на выпуск продукции гражданского назначения ОПК и разработаны практические предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост производства и реализации такой продукции. Итоги рейтинга представят на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

«Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В 2020 году мы организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации, изучили практические кейсы реализации проектов более чем 350 компаний. Сейчас начали анкетирование и готовим второй рейтинг – сможем оценить динамику диверсификации, актуализировать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на гражданскую продукцию. Результаты исследования смогут дать ориентиры при разработке новых мер поддержки предприятий в проектах диверсификации. Будем проводить это исследование ежегодно в плотном взаимодействии с экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития», — комментирует старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

«Первый рейтинг стал отправной точкой, благодаря которой мы смогли оценить динамику развития диверсификации организаций ОПК, определить актуальные тренды и выявить потребности сектора, — заявила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова. — Второй рейтинг — это наш следующий совместный шаг с ПСБ к формированию эффективной среды, способствующей ускоренному внедрению инноваций и наращиванию технологического потенциала оборонных предприятий на гражданских рынках».

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