Карта распространения коронавируса на 27 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии уже более 30 тысяч заболевших
Фото: Алена Селезнева
По данным удмуртского Оперштаба, по состоянию на утро 27 мая в республике зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 41 человек. Летальных случаев нет.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 216
Глазов — 1 576
Воткинск — 1 428
Можга — 1 792
Сарапул - 1293
Завьяловский район — 1 835
Алнашский район — 653
Балезинский район — 566
Вавожский район — 292
Воткинский район — 376
Глазовский район — 370
Граховский район — 200
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 301
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 354
Малопургинский район — 506
Можгинский район — 315
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 249
Увинский район — 950
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 313
Якшур-Бодьинский район — 499
Ярский район — 288
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