Карта распространения коронавируса на 27 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии уже более 30 тысяч заболевших Фото: Алена Селезнева

По данным удмуртского Оперштаба, по состоянию на утро 27 мая в республике зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 41 человек. Летальных случаев нет.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 216

Глазов — 1 576

Воткинск — 1 428

Можга — 1 792

Сарапул - 1293

Завьяловский район — 1 835

Алнашский район — 653

Балезинский район — 566

Вавожский район — 292

Воткинский район — 376

Глазовский район — 370

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 301

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 354

Малопургинский район — 506

Можгинский район — 315

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 950

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 313

Якшур-Бодьинский район — 499

Ярский район — 288

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