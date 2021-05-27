Да будет звук: Удмуртия стала говорить в четвертом поколении

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Мир меняется с немыслимой скоростью. В наше время представить человека без смартфона практически невозможно. А сами гаджеты, как и мобильная связь, совершенствуются с каждым годом. В Республике Удмуртия запустили новую мобильную технологию - VoLTE (от англ. Voice over LTE). Дословно это название переводится как «голос по сети интернет». Но даже самому опытному пользователю немудрено запутаться в терминах. Мы разобрались во всех тонкостях новомодного решения связистов и узнали, чем оно будет полезно жителям региона.

«Качать» и говорить

В преддверии майских праздников в Удмуртии телеком-инженеры объявили: абоненты оператора «МегаФон» впервые могут разговаривать в сети 4G, которая ранее использовалась только для мобильного интернета. Новые возможности не повлияют на стоимость вызовов - никаких наценок к тарифам не будет. 4G-звонки будут считаться обычными голосовыми.

Как пояснил директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин, раньше вовремя звонка смартфон автоматически переключался на 3G, в результате чего нельзя было использовать возможности интернета с 4G-качеством. Теперь каждый пользователь может разговаривать по мобильному и одновременно пользоваться самым скоростным интернетом. Входящий звонок не прервет загрузку видео или общение в мессенджерах.

«Например, вы можете говорить через наушники, гарнитуру, по громкой связи и при этом искать что-то онлайн. Даже если во время телефонной беседы вы включите навигатор, начнете отправлять письмо, загружать видео или просто смотреть фото в соцсетях, - это не помешает вашему общению - с VoLTE все будет без зависаний» - рассказал Валерий Ханжин.

Новая технология полезна и тогда, когда при разговоре по мобильному возникает необходимость зайти в мессенджер или открыть какой-то сайт. C VoLTE вы сможете это сделать, не прерывая разговора.

Впрочем, это не все. Есть и свои особенности передачи звука.

Голос Удмуртии зазвучал быстрее и без шума

Теперь собеседник лучше слышит речь говорящего - она передается в HD-качестве.

- Наши абоненты заметят, как повысилось и качество звучания, голос собеседника стало слышно чище. Лучше передаются интонации, тембр, может даже возникнуть ощущение, что человек находится рядом, а не в другом конце города, - пояснил топ-менеджер МегаФона.

В смартфонах жителей республики, подключенных к новой технологии, автоматически активирован и эффект шумоподавления. Даже если вы разговариваете на улице, собеседник услышит вас без посторонних шумов. Само соединение при звонке устанавливается быстрее – 1 - 2 секунды. Решение экономит заряд смартфона - сегодня это точно востребовано у всех владельцев гаджетов.

Где работает

VoLTE работает везде, где есть сеть 4G. Более 90% населения республики проживают в зоне покрытия сети LTE, а значит, технологию могут оценить не только жители крупных городов, но районных центров, сел и деревень Удмуртии. Наличие у собеседника функции VoLTE необязательно, но желательно. Это позволит получить максимальное качество связи. Но не забывайте код города. Набирать номер со смартфона по VoLTE нужно в полном формате.

Как подключить

Для использования всех возможностей VoLTE необходимы устройство и SIM-карта, поддерживающие эту технологию. Практически все смартфоны, после 2018 года выпуска, имеют такую функцию. Она подключается автоматически, о чем свидетельствует значок в правом углу экрана. Совместимость телефона с новой технологией можно проверить самостоятельно в настройках. Если телефон с 4G - заходите в раздел «Вызовы в VoLTE» и активируйте его.

- Качество звука, отсутствие обрывов, шустрый интернет во время разговора - самые важные показатели качества связи оператора. Чтобы все это обеспечить как можно большему количеству жителей, мы ежедневно работаем над развитием сервисов, в том числе и голосовых. Мы провели масштабный апргейт сети «МегаФон» в Удмуртии, что позволит жителям оценить все преимущества новой технологии. Растущий объем голосового трафика в 4G является для нас лучшей обратной связью от клиента, - резюмировал Валерий Ханжин.

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