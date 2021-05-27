43 заболевших и сезонная вакцинация: новости коронавируса в Удмуртии на 27 мая

Собрали самые важные новости о коронавирусе за день Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Собрали для вас самые важные новости о коронавирусе за последние сутки.

В Удмуртии выявили 43 случая болезни. 41 пациент вылечился. К счастью, никто не умер. Карту распространения болезни по районам республики можно посмотреть здесь.

В России выявили 9039 случаев заражения за сутки. 402 пациента скончались, 9759 выздоровели.

Роспотребнадзор заявил, что вакцинация может стать сезонной.

«Весьма вероятна ситуация, что вакцины придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с вакцинацией от гриппа. К осени мы должны накопить достаточное количество данных по эффективности нынешних препаратов против всех штаммов», — заявил РИА Новости (18+) эпидемиолог Камиль Хафизов.

Кстати, более 17 млн россиян уже получили как минимум первый компонент вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По поводу прививок высказался и президент России Владимир Путин. Он считает, что вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя.

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