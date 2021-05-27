Tele2 составила подборку книг для чтения летом

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Tele2 пополнила сервис «Книги Tele2» новыми произведениями и составила подборку для летнего чтения. В нее попали классические рассказы и повести писателей с мировыми именами и работы современных авторов. Все книги объединяет легкий и захватывающий сюжет, небольшой объем и время года - действие в произведениях происходит преимущественно летом.

Оператор фиксирует рост популярности платформы для чтения «Tele2 Книги». Весной абоненты Tele2 в Приволжье посещали электронную библиотеку в 1,5 раза чаще по сравнению с периодом с марта по май прошлого года. К началу отпускного и дачного сезона для удобства онлайн-читателей сервис сделал подборку интересных книг, подходящих для чтения на пляже, по дороге на дачу или во время отдыха за городом.

Если «Вино из одуванчиков» (16+) Рэя Брэдбери знают все, то про тонкий литературный вкус «Ежевичного вина» (16+) Джоанн Харрис известно немногим. Роман о лете, наслаждении жизнью и поисках вдохновения. Богатая на описания, она способна настроить на летний лад даже офисных скептиков, живущих под кондиционером. Сюжет только кажется размеренным, градус накала страстей поднимается, как столбик термометра в июльский полдень.

«Моя семья и другие звери» (0+) всемирно известного писателя-натуралиста Джеральда Даррелла. Эта книга описывает переезд и годы жизни семьи маленького Джерри Даррелла на острове Корфу. Его беспокойные родные очень оживляют книгу, потом в семье появляются черепахи, чайки, сороки, голубь, ужи, альбатросы, гекконы. Легкий, нетривиальный сюжет, сдобренный элегантным английским юмором, не даст скучать. Книга даже входила в список обязательной школьной программы.

Сборник Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали» (16+) – это настоящий экскурс в жизнь горной Армении и сеанс психотерапии одновременно. Три солнечных произведения наполнены колоритом, теплом, добром и любовью к людям. Самые известные повести автора объединены в один сборник и читаются на одном дыхании.

Нижегородский писатель Николай Свечин «Завещание Аввакума» (16+) - исторический детектив, действие которого начинается летом 1879 года с убийства на Нижегородской ярмарке, и это лишь первое преступление в череде странных событий. Лихо закрученный сюжет и обилие исторических деталей позволят не только потренировать дедукцию, но и расширят кругозор.

Еще один детектив, достойный внимания, «Исчезновение Стефани Мейлер» (16+). Это самое большое из всех произведений подборки. Швейцарский писатель Жоэль Диккер в свои 36 уже получил несколько премий за детективные романы. Читатель погружается в атмосферу жаркого Нью-Йорка на излете лета, с его кофейнями, пляжами и холодными безучастными глыбами небоскребов. Именно здесь исчезает журналистка, обнаружившая подробности чудовищного убийства двадцатилетней давности. Сюжет держит читателя в постоянном напряжении, финал непредсказуем.

Платформа «Tele2 Книги» дает всем абонентам оператора доступ к более чем 100 000 электронных и аудиокниг. Можно оформить подписку на сервис и читать онлайн на сайте, не расходуя трафик, или покупать доступ к определённым электронным версиям изданий.