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Общество27 мая 2021 15:36

Большой набор «Лего» могут выиграть дети Удмуртии в конкурсе рисунков «Экомен за чистый город!»

Участие могут принять дети до 12 лет
Лада Иванова
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Победитель может выиграть «Лего»

Победитель может выиграть «Лего»

Четвертый сезон конкурса детских рисунков «Экомен за чистый город!» запустила «Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) совместно с УК «Ижкомцентр». Когда прием заявок на участие завершится, голосованием будут выбраны победители, которым вручат большие наборы «Лего»!

Участником может стать ребенок от 5 до 12 лет, проживающий в одном из городов Удмуртии. Участник должен придумать супергероя, который борется за чистоту в городе, нарисовать его и прислать фото рисунка в редакцию при помощи взрослых до 30 мая 2021 года.

Подробные правила конкурса и как прислать рисунок можно узнать по ссылке.

Для участия в конкурсе в редакцию надо отправить фото рисунка

Для участия в конкурсе в редакцию надо отправить фото рисунка

Кстати, сама управляющая компания не первый год принимает участие в проекте. И это не случайно – ежедневно «Ижкомцентр» помогает 245 домам Ижевска поддерживать чистоту как внутри зданий, так и в их дворах. А это, на минуточку, более 35 тысяч квартир!

Чтобы быть в курсе самых актуальных тенденций благоустройства, дома под управлением компании участвуют во всех муниципальных, региональных, федеральных программах и конкурсах.

Узнать еще больше о «Ижкомцентре» можно:

— На сайте УК

«ВКонтакте» УК

— В «Инстаграм»

— На «Фейсбук»

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20 и на сайте. Адрес 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 30.04.2021 - 01.06.2021.

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