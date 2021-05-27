Юные участники Зеленого Марафона получат подарки от торговой марки «Родная Любава»

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Компания «Молочная ферма» – производитель натуральных и экологически чистых молочных продуктов под маркой «Родная Любава» – стала партнером детских забегов на «Зеленом Марафоне» Сбера.

Мероприятие состоится 5 июня на Центральной площади Ижевска. Детям от 7 до 14 лет будет предложена дистанция 420 метров. Забеги пройдут по улице Пушкинской, которую на период проведения мероприятия перекроют для движения транспорта.

Детские забеги пройдут в несколько этапов – сначала дистанцию пробегут ребята от 7 до 9 лет, затем свои силы испытают дети от 10 до 13 лет.

Все участники забегов получат вкусные подарки от партнера, а победители – крупные призы.

Светлана Богданова, генеральный директор ООО «Молочная ферма»:

«Мы убеждены, что полезные привычки должны закладываться в раннем возрасте. Поэтому с радостью поддерживаем мероприятия, которые помогают детям сформировать культуру здорового образа жизни. Каждый участник детского забега получит от нас приз под марками «Родная Любава» и «Любимый сыровар». Наши кисломолочные продукты – это не только вкусно, но и полезно, ведь они являются ценным источником кальция и фосфора, необходимым для развития и укрепления костей, особенно у юных спортсменов».

Юрий Бычковский, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка:

«С компанией «Молочная ферма» нас связывают давние партнерские взаимоотношения. Руководство предприятия постоянно работает над повышением качества своих товаров и расширением ассортиментного ряда. Мы с большим уважением относимся к миссии компании – производить вкусную и экологически чистую молочную продукцию для укрепления здоровья детей и взрослых. Мы благодарны компании за решение стать партнером детского забега на нашем Зеленом Марафоне и уверены, что дети и родители по достоинству оценят призы популярного в Удмуртии бренда».

Напомним, «Зеленый Марафон» Сбера проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Администрации г. Ижевска. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Участие в забегах – бесплатное.

Помимо детского забега, на Зеленом Марафоне жителей Удмуртии ожидают дистанции на 4, 2 и 10 км, экологический квест и возможность принять участие в экоакции. Отдельный старт в этому году организован для любителей скандинавской ходьбы. Кроме того, для гостей праздника на Центральной площади будут организованы спортивные активности на свежем воздухе, а также сладкие подарки. Мероприятие пройдет с полным соблюдением эпидемиологических норм.

Информация от партнера. 0+