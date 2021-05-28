28 мая коронавирусом в Удмуртии заболели 44 человека

На утро 28 мая в Удмуртии нет новых летальных случаев коронавируса Фото: pixabay.com

На утро 28 мая в Удмуртии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших 18 ижевчан. По пять новых случаев в Глазове и Кезском районе. Также заболели четыре жителя Якшур-Бодьинского района, три жителя Завьяловского района и два жителя Можгинского района. По одному новому заболевшему – в Воткинске, Можге и районах: Глазовском, Игринском, Каракулинском, Красногорском и Увинском.

Выздоровели и выписались 40 человек, летальных случаев нет.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 34 026 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 30 863 пациентоа выздоровели и 440 скончались. 2 365 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 281 – в состоянии средней степени тяжести, и 55 – в тяжелом состоянии.

Прививку сделали 115 932 жителя республики, второй компонент вакцины получили 88 345 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Житель Ижевска угодил в западню, спасая кошку

- Молодого человека с ружьем для пейнтбола заметили на улицах Ижевска