Гости «Зеленого марафона» в Ижевске смогут получить бесплатные консультации терапевта и эндокринолога

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7 дней остается до старта традиционного проекта от Сбера «Зеленый марафон», который в этом году приурочен к 180-летию Сбербанка. Тысячи жителей страны в этот день выйдут на старт забегов, примут участие в экологических акциях, станут участниками конкурсов и зрителями концертов. В столице Удмуртии в этот день, помимо всего прочего, гости праздника смогут проверить свое здоровье у профессионалов.

Так, партнер «Зеленого марафона» в Ижевске – сеть медицинских центров «Академия здоровья» – откроет на Центральной площади специальную зону. В течение всего мероприятия любой желающий сможет получить бесплатную консультацию высококвалифицированных терапевтов, педиатра и эндокринолога.

«Зеленый марафон» в первые выходные лета – отличный повод задуматься о своем здоровье, даже для тех, кто чувствует себя отлично и готов к забегам. Наши доктора с удовольствием проведут опрос, сделают нужные измерения и дадут рекомендации. Лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее!», - говорят в «Академии здоровья».

Также для участников забегов, забывших медицинские справки-допуски, будет открыта специальная зона, где врачи после измерения давления и ЭКГ выпишут их на официальном бланке. Подробности уточняйте на месте или в единой справочной 8 (3412) 22-29-29.

Кроме того, сеть медицинских центров «Академия здоровья» стала партнером экологической акции – вместе с волонтерами около Доски Почета Удмуртии высадят целую клумбу цветов.

Напомним, «Зеленый марафон» пройдет на Центральной площади Ижевска 5 июня. Участники смогут не только попробовать свои силы на разных дистанциях (4,2 км, 10 км, детские и инклюзивные забеги, северная ходьба), но и повысить экограмотность, посетить концертные, конкурсные и благотворительные программы, а также внести вклад в высадку деревьев.

Принять участие в забегах может каждый. Нужно зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или через мобильное приложение «Зеленый марафон» до 28 мая включительно. Участие в марафоне бесплатное. Узнать о новостях мероприятия и получать советы по подготовке к нему можно в официальной группе в «ВКонтакте».

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