Карта распространения коронавируса на 29 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Распространения коронавируса в Удмуртии продолжается. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии, по состоянию на утро 29 мая зафиксировали 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 43 человека. К сожалению, 2 человека скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 255

Глазов — 1 581

Воткинск — 1 430

Можга — 1 796

Сарапул – 1 294

Завьяловский район — 1 841

Алнашский район — 654

Балезинский район — 566

Вавожский район — 292

Воткинский район — 376

Глазовский район — 372

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 778

Камбарский район — 302

Каракулинский район — 214

Кезский район — 366

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 355

Малопургинский район — 507

Можгинский район — 318

Сарапульский район — 419

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 951

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 314

Якшур-Бодьинский район — 503

Ярский район — 288

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