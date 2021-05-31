Погода в Ижевске 31 мая: пасмурно и небольшой дождь

Температура воздуха не поднимется выше +16°С
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! На улицу не стоит выходить без зонтика и одежды потеплее. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»
По данным сайта GISMETEO, днем 31 мая в Ижевске ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше +16°С. Ветер северо-восточный, с порывами до 10 м/с.
Кстати, сейчас стареющая луна 69%, а полнолуние ожидается через неделю. Долгота дня составляет 17 часов 22 минуты.
Желаем вам отличного дня!
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