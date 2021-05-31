Водопровод прорвало на улице Заречная в Ижевске 30 мая

Из-за порыва подтопило улицу в Ижевске, Фото: Дмитрий Наговицын

Вечером 30 мая на Заречном шоссе в Ижевске прорвало водопровод и вода подтопила дорогу. Диаметр пробоины составил 60 см.Как сообщает пресс-служба Ижводоканала, в 21:40 утечка была локализована. Сейчас без холодной воды сидят жители одного из домов, восстановить водоснабжение планируют ближе к вечеру, а пока организовано альтернативное водоснабжение в виде цистерны с чистой водой.

О повреждении водопровода сообщили местные жители в социальных сетях. «Молочные реки должны заинтересовать Ижводоканал. Кисельные берега снова выше 50 мм от проезжей части. Прошу привести в соответствие с СП 59.13330.2016 и понизить бордюр не более 15 мм от дороги», — написал Дмитрий Наговицын в группе «Благоустройство г. Ижевска».

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