Россельхозбанк запустил в Удмуртии акцию «Жаркий процент»

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Россельхозбанк запустил акцию «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств до 6% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на срок три года. Акция стартует 28 мая 2021 года.

Специальное предложение будет доступно до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях РФ на срок 1 или 3 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых соответственно в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисах банка, которые есть во всех городах и почти всех районах Удмуртии.

«Россельхозбанк улучшает условия сберегательных продуктов и предлагает воспользоваться выгодным предложением. Сейчас для наших клиентов доступна возможность открыть вклад «Доходный» на длительный срок по максимально привлекательной ставке. Это отличный шанс сохранить и приумножить свои средства», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка в Удмуртской Республике, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). На правах рекламы.