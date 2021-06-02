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Общество2 июня 2021 18:31

Бывшему председателю ТСЖ сломали ребро на ул. Совхозной в Ижевске

Пострадавшая утверждает, что это сделал новый председатель
Анастасия Захарова
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По словам бывшей председательницы ТСЖ, новый руководитель грозился ее убить

По словам бывшей председательницы ТСЖ, новый руководитель грозился ее убить

Фото: pixabay.com

Товарищество оказалось не таким уж и дружным. Так, в ТСЖ на ул. Совхозной в Ижевске избили бывшего председателя. Об этом она рассказала «Комсомолке».

Галина (все имена изменены – Прим. ред.) руководила ТСЖ целых семь лет, но ей пришлось покинуть пост из-за болезни. Тогда одна из жительниц дома порекомендовала на место председателя своего мужа. В 2018 году он успешно избрался.

Затем женщина рассказала, что жильцы дома оказались недовольны новым руководством. В интернете начали появляться негативные комментарии, но конфликтов не возникало. Галина уточнила, что к жалобам в соцсетях она никакого отношения не имеет.

Однажды дочери женщины потребовалось прописаться у матери, пока она не устроилась в другом городе. Тогда Галина начали начислять плату за вывоз мусора по количеству прописанных. Женщина показала письмо, в котором утверждалось, что дочь с ней фактически не живет, и платила только за себя. Но в этом году ей начислили 4 000 рублей – долг за весь период. Галина собрала все документы, которые доказывали, что дочь не проживает с ней фактически, и отправилась в ТСЖ – делать перерасчет. Там ее встретила бухгалтер – жена нынешнего председателя.

«Я попросила принять у меня документы, а она ответила: «Вон отсюда! Пока всю грязь из интернета не уберете, мы не будем у вас ничего принимать». Я ответила, что пришла не в гости, а к официальному лицу. Раз у меня не принимают документы, я сдам их с полицией», – вспоминает Галина.

Мобильник Галина оставила дома: она собиралась выйти всего на пять минут. Поэтому женщина села на место диспетчера и тут же вызвала правоохранительные органы.

Документы женщины приняли только в присутствии полицейских

Документы женщины приняли только в присутствии полицейских

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бухгалтер тоже не растерялась: она позвала мужа. По словам ижевчанки, тот сразу заперся на ключ изнутри, начал ругаться матом и сорвал с бывшей председательницы очки.

«Говорю: «Убивать будете?» – «Да». Он послал бухгалтера за инженером. Она взяла ключи, вышла. Председатель ударил меня под сердце, потом начал душить. Я поняла, что если придут помощники, они меня убьют», – делится женщина.

В офисе была приоткрыта форточка, и в этот момент из подъезда выходила женщина. Галина громко закричала и начала махать рукой в окно. Затем экс-председательница смогла вырваться и выбежать из дома. Там ее как раз встретили полицейские. Только в их присутствии руководитель ТСЖ принял документы.

Сам мужчина отказался от комментариев.

В пресс-службе УМВД России по городу Ижевску факт обращения подтвердили.

«Пострадавшая была доставлена в больницу. Первоначальный диагноз — перелом ребра. Участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Ижевску проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью с целью дачи квалификации», — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе.

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