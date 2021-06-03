3 июня в Удмуртии от коронавируса скончались две женщины и мужчина

В Удмуртии от коронавируса скончались три человека старше 65 лет Фото: pixabay.com

На утро 3 июня в Удмуртии выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших 17 ижевчан. По семь жителей заболели в Можге и Глазове. В Можгинском районе четыре новых случая, в Завьяловском – три. В Балезинском, Малопургинском, и Юкаменском районах по одному заболевшему.

41 человек выздоровел, три пациента, к сожалению, скончались. Болезнь забрала двух женщин 72 и 82 лет, а также 67-летнего мужчину.

На сегодняшний день в республике зарегистрировали 34 279 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа выздоровели 31 087 человек и 450 человек скончались. 2 458 пациентов сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, 239 – в состоянии средней степени тяжести и 45 – в тяжелом состоянии.

Прививку сделали уже 119 257 жителей республики, второй компонент вакцины получили 95 114 человека.

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