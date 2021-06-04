Коронавирусом в Удмуртии заболели 42 человека

Число заразившихся ковидом в Удмуртии уменьшается. Фото: pixabay.com

По данным на 4 мая в Удмуртии выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, а также 5 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 465 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 233 – средней степени тяжести, 42 в тяжелом состоянии.

44 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 4 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 321 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 31 131 человек выздоровел. 450 летальных случаев. 121 455 человек всего вакцинировали.

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