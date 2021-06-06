6 июня в Удмуртии от коронавируса скончались 92-летний мужчина и 80-летняя женщина

Традиционная статистика на утро Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 6 июня в Удмуртии зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 21 ижевчанина, четырех жителей Завьяловского района и трех жителей Воткинска. В Глазове, а также Красногорском, Увинском, Селтинском и Ярском районах – по два заболевших. В Юкаменском и Воткинском районах – по одному новому случаю заражения. Среди заболевших пять детей и семь человек старше 65 лет.

45 человек выздоровели. К сожалению, два пациента скончались – это 80-летняя женщина и 92-летний мужчина.

Всего на 6 июня в Удмуртии зарегистрировали 34 402 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 31 224 человека выздоровели и 454 скончались. 2 461 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 226 – в состоянии средней степени тяжести и 37 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привито 123 190 человек, 97 985 человек уже получили второй компонент вакцины.

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