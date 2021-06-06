Карта распространения коронавируса на 6 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика за сутки
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 6 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 45 пациентов выздоровели и двое, к сожалению, скончались.
Статистка заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 391
Глазов – 1601
Воткинск – 1441
Можга – 1815
Сарапул – 1299
Завьяловский район – 1856
Алнашский район – 657
Балезинский район – 576
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 374
Граховский район — 202
Дебесский район – 303
Игринский район – 781
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 372
Кизнерский район – 349
Киясовский район – 222
Красногорский район – 368
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 286
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 976
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 327
Якшур-Бодьинский район – 506
Ярский район — 290
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