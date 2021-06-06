Карта распространения коронавируса на 6 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика за сутки Фото: Амир Закиров

По состоянию на 6 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 45 пациентов выздоровели и двое, к сожалению, скончались.

Статистка заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 391

Глазов – 1601

Воткинск – 1441

Можга – 1815

Сарапул – 1299

Завьяловский район – 1856

Алнашский район – 657

Балезинский район – 576

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 374

Граховский район — 202

Дебесский район – 303

Игринский район – 781

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 372

Кизнерский район – 349

Киясовский район – 222

Красногорский район – 368

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 286

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 976

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 327

Якшур-Бодьинский район – 506

Ярский район — 290

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