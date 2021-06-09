Гороскоп на 10 июня для ижевчан: Скорпионам стоит просить помощи у родных, а у Стрельцов появится время на передышку

Что готовит ижевчанам грядущий день? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Удивительно, но почти все ваши печали, коих накопилось уже немало, растут из одного корня. Если вы начнете основательно разбираться в одной из них – необязательно самой большой и душераздирающей – то очень скоро докопаетесь до причины всех ваших переживаний.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вы испытаете мощный коммуникативный кризис – вам будет казаться, что вы разговариваете с миром на разных языках. Чтобы преодолеть в себе это чувство, перестаньте умничать и позвольте себе разговор ради разговора.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы правильно сделали, если распланировали этот день до мелочей. Если же нет, то никогда не поздно начать. Придерживаясь строго плана, сегодня вы многого добьетесь.

РАК

Нужно обратить внимание на свое здоровье – особенно на вещи, о которых не принято говорить вслух. Проверьтесь у специалиста. Даже если все в порядке – вы узнаете об этом и поднимете себе настроение, которое у вас сегодня с самого утра далеко от позитивного.

ЛЕВ

Ваша королевская сущность сегодня столкнется с самым жестким и непростительным испытанием: вас будут много игнорировать. Окружающим действительно попросту не до вас – не обижайтесь, а лучше помогите им справиться с их проблемами.

ДЕВА

Ближе к вечеру дико захочется выпить и гулять по городским улицам ночь напролет. Горе тем Девам, у которых такой возможности нет – остальных же мы искренне поздравляем и надеемся, что все пройдет без особых происшествий.

ВЕСЫ

Более скучный и обычный во всех отношениях день сложно себе представить. Вы, конечно, может разнообразить его каким-нибудь неординарным поступком, и все действительно может завертеться с бешеной скоростью – но мы бы вам не советовали. Вернуть столь немилый вам сейчас статус-кво потом будет ой как непросто при всем желании.

СКОРПИОН

На вашем пути возникнет некое препятствие, которое вы не сможете преодолеть без помощи родных и близких. Возможно, придется просить о помощи, как бы вам этого не хотелось. Более того, не каждый согласится помочь.

СТРЕЛЕЦ

Наконец-то вам можно немного отдохнуть, хотя до полноценного перекура пока далековато. Но даже такая небольшая передышка поможет восстановить дыхание и привести в относительный порядок эмоциональный фон.

КОЗЕРОГ

Лето у вас началось как надо, и практически каждый день радует новыми победами и достижениями. Эта полоса не может продолжаться долго – иногда оглядывайтесь назад и проверяйте обстановку вокруг себя.

ВОДОЛЕЙ

Все, что сейчас с вами происходит и в положительном, и в отрицательном плане- начало колоссального сдвига жизненных полюсов, который ожидает вас в ближайшее время. Поэтому не пугайтесь – своеобразные качели скоро закончатся и начнется стабильная, пусть и совершенно другая жизнь.

РЫБЫ

Откройтесь человеку, который уже давно стучится в ваше холодное сердце. Он может помочь вам с решением важной проблемы, грызущей вас уже несколько месяцев. А если не поможет – ну, бывает. Много крови он вам не попортит, но вы обязательно получите новый жизненный опыт.

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