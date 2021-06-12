За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 40 заболевших коронавирусом

Свежая статистика по коронавирусу

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 12 июня в Удмуртии выявлено 40 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет и 7 человек старше 65 лет. Летальных случаев не зафиксировано.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 445 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 221 – средней степени тяжести, 42 в тяжелом состоянии.

Всего на 12 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 637 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 472 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 457 смертей.

Вакцинированы 133 304 жителей Удмуртии. Из них 106 713 прошли через оба этапа вакцинации.

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