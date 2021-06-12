«Масса мероприятий будет на всех пространствах»: Александр Бречалов поздравил ижевчан с Днем города и Днем России

Глава Ижевска Александр Бречалов поздравил ижевчан Фото: Амир Закиров

Первым гостем праздничного эфира радио «Адам» (104,5 FM, 12+) стал глава Удмуртии Александр Бречалов. Губернатор поздравил жителей Ижевска с днем России и Днем города. Напоминаем, что сегодня, 12 июня радио «Адам» вещает из открытой студии на Центральной площади.

Глава региона порекомендовал горожанам посетить праздничные мероприятия: «Сейчас идет дождь. У нас классные кофейни и рестораны. Можно отлично с семьей провести время. В Березовой роще пройдет удмуртский национальный праздник «Гербер». Это всегда очень интересно, всегда очень насыщенно. Ну и «Голос Ижевска», в 18:30. Очень этого жду. Я думаю, это мероприятие даст такую хорошую энергетику и мотивацию перед матчем Россия-Бельгия. Масса мероприятий будет на всех пространствах».

Напомним, грандиозный финал конкурса «Голос Ижевска» пройдет сегодня в 18:30 на главной сцене Центральной площади Ижевска. Здесь выступит 21 финалист.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.

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