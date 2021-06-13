Карта распространения коронавируса на 13 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

По состоянию на 13 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 41 пациент выздоровел. Две пожилые пациентки скончались.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 511

Глазов – 1 611

Воткинск – 1 452

Можга – 1 834

Сарапул – 1 315

Завьяловский район – 1 864

Алнашский район – 657

Балезинский район – 578

Вавожский район – 292

Воткинский район – 378

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 306

Игринский район – 788

Камбарский район – 305

Каракулинский район – 218

Кезский район – 383

Кизнерский район – 351

Киясовский район – 230

Красногорский район – 378

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 332

Сарапульский район – 424

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 986

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 342

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 291