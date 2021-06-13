Карта распространения коронавируса на 13 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com
По состоянию на 13 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 41 пациент выздоровел. Две пожилые пациентки скончались.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 511
Глазов – 1 611
Воткинск – 1 452
Можга – 1 834
Сарапул – 1 315
Завьяловский район – 1 864
Алнашский район – 657
Балезинский район – 578
Вавожский район – 292
Воткинский район – 378
Глазовский район – 376
Граховский район — 206
Дебесский район – 306
Игринский район – 788
Камбарский район – 305
Каракулинский район – 218
Кезский район – 383
Кизнерский район – 351
Киясовский район – 230
Красногорский район – 378
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 332
Сарапульский район – 424
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 986
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 342
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 291