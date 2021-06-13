Гороскоп на 14 июня для ижевчан: у Львов будет полно забот, а Стрельцов посетит вдохновение

Что советуют звезды в понедельник Фото: pixabay.com

Впереди еще один выходной и короткая рабочая неделя. «Комсомолка» узнала, что советуют ижевчанам звезды в праздничный понедельник.

ОВЕН

Вы сегодня энергичны, инициативны, настойчивы и готовы на многое, чтобы достичь успеха. Но не стоит в этот день заниматься рабочими делами, не все события сложатся в вашу пользу. Посвятите этот день отдыху и бытовым задачам. Прикрутите, наконец, полку на кухне.

ТЕЛЕЦ

Просто это не ваш день. Долгожданные события будут откладываться, будьте готовы менять планы на ходу. Займитесь самообразованием, успешными будут новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ

Верьте своей интуиции сегодня, она вас не подведет. Это идеальное время, чтобы обсудить ваши новые планы, принять для себя важные решения. В этот день могут появиться неплохие идеи, но приступать к их реализации пока рано. Ждите благоприятного момента. Он скоро наступит.

РАК

Первая половина дня благоприятна для завершения ваших проектов. Этот день также успешен в личных отношениях. Он идеален для встреч и общения с близкими людьми. Вечер обещает вам приятные сюрпризы.

ЛЕВ

Этот день принесет вам немало забот. Вероятны встречи с родственниками и близкими знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора. День подходит для образования и занятия творчеством. Уделите внимание деталям.

ДЕВА

Начало дня может быть напряженным. Вы можете расстраиваться из-за пустяков, которые, заметьте, только в вашей голове. Вторая половина дня, напротив, обещает быть позитивной. День подходит для встреч и новых знакомств. Многие будут прислушиваться к вашему мнению.

ВЕСЫ

Избегайте в этот день стрессовых ситуаций, не спешите с решениями. Вам нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Ответы на многие вопросы придут сами собой. Просто слушайте себя. Близкие будут радовать вас знаками внимания и хорошими новостями.

СКОРПИОН

Начало дня подходит для деловых встреч, решения сложных вопросов. Появится шанс восстановить старые деловые связи. Также день хорош для творчества. Вторая половина дня заставит вернуться в каким-то старым делам. Появится шанс исправить старые ошибки, не упустите его.

СТРЕЛЕЦ

Этот день вас вдохновит. Хорошие новости, приятные встречи со старыми знакомыми, возможны необычные предложения. Будет шанс заключить выгодные сделки или о чем-то договориться. Возможны незапланированные расходы, но напрасными они не будут.

КОЗЕРОГ

Очень благоприятный день для ваших задумок. Возможны полезные знакомства, велики шансы на успех в ваших текущих делах. Это подходящий день для крупных покупок, вы не будете разочарованы.

ВОДОЛЕЙ

В этот день важен трезвый взгляд на ваши текущие дела. Сосредоточьтесь только на самом важном, что принесет конкретный результат в ближайшее время. Во второй половине дня вероятны встречи со старыми знакомыми или родственниками. Найдутся интересные даже для вашей тонкой натуры темы для разговора. Появится возможность исправить какие-то старые ошибки, не упустите этот шанс.

РЫБЫ

День неплох, но вы слишком настойчиво ищите в нем поводы для переживаний. Постарайтесь настроиться на более позитивный лад. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов. Вы сегодня слишком эмоциональные, не рекомендуется сегодня что-либо планировать. Обратите внимание на ваше физическое здоровье. Отправьтесь на прогулку на свежем воздухе. Это поможет.