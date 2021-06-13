Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов побывал в Глазове и оценил благоустройство городской среды

Ярослав Семенов побывал с визитом в Глазове Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

12 июня председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов посетил с визитом город Глазов, об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель республиканского кабмина поздравил глазовчан с праздником и побывал на торжественных мероприятиях по случаю Дня города и Дня России. В первую очередь он посетил церемонию присвоения звания «Почетный гражданин города Глазова» и вручения знака «За заслуги перед городом Глазовом». Затем Ярослав Семенов поприсутствовал на карнавальном шествии «Твори добро во благо мира!», организованное творческими коллективами крупных предприятий города, а также оценил работу интерактивных площадок. Кстати, все торжества к Дню города и Дню России проводились на обновленных объектах городской среды.

«343-й день рождения отмечает Глазов – большой срок! За три с половиной столетия здесь изменилось практически все. Одно неизменно – это удивительные люди, которые во все времена были в авангарде перемен», – сказал Ярослав Семенов. Также он отметил, что благодаря активности и целеустремленности своих жителей Глазов всегда был и остается стартовой площадкой для множества проектов.

Ярослав Семенов посетил спортивные площадки Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, Ярослав Семенов посетил арт-фестиваль в Горсаду, который появился благодаря инициативе команды молодых глазовчан. Кроме того, он смог увидеть праздничную программу в Парке Горького, где в 2020 году на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» была выполнена первая очередь благоустройства. Сейчас обновлена парадная зона парка, а в 2022 году планируется простить зону аттракционов.

Общественные пространства Глазова благоустраиваются по многим программам. Это и нацпроект «Жилье и городская среда», и программа инициативного бюджетирования, и проект «Определяем будущее вместе». Некоторые работы выполняются по соглашению с Госкорпорацией «Росатом», а также благодаря победе Глазова в конкурсе Минстроя России для малых городов и исторических поселений.

Церемония награждения Почетных граждан Глазова Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На сегодняшний день в эксплуатацию уже сдана новая привокзальная площадь, воссоздан Городской сад, отреставрированы памятники воинской славы, проведен ремонт на большей части улично-дорожной сети, а гостиничный комплекс «Глазов» получил новый имидж. Также в городе активно строятся стадионы и спортплощадки, ремонтируются объекты социальной инфраструктуры, устанавливаются новые остановочные комплексы, благоустраивается территория пруда на улице Колхозной.

Отдельного внимания заслуживает реконструкция улицы Кирова, стартовавшая по проекту «Связывая города и пространства». Этот проект стал победителем конкурса малых городов и поселений, в рамках него появится сразу семь новых скверов: «Место мудрости», «Место ощущений», «Место силы», «Место открытий», «Место юности», «Место памяти». Глава Глазова Сергей Коновалов назвал этот проект главным подарком для города и глазовчан.

Народные гулянья в Глазове Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также по нацпроекту «Культура» в Глазове появится новый Центр культурного развития и будет благоустроен пустырь на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Бульвар Карла Маркса также готовится к реконструкции: его благоустроят в 2022-23 годах по нацпроекту «Жилье и городская среда», причем будущий внешний вид бульвара глазовчане выбрали в рамках всероссийского голосования за проекты благоустройства.

Кроме того, в Глазове презентовали проект «Север фестивальный», в рамках которого будет развиваться событийный туризм Северного кластера Удмуртии, куда входят Глазов и пять районов: Глазовский, Балезинский, Юкаменский, Красногорский и Ярский. Концепция включает крупнейшие спортивные и культурные события севера Удмуртии и благоустройство туристических объектов, в числе которых Зареченский парк, музей-заповедника «Иднакар» и ландшафтный парк «ДондыДор».

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